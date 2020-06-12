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12 червня 2020, 11:42 53

У Запоріжжі офіційно представлять нового голову ОДА

12 червня 2020, 11:42 53
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Новим керівником Запорізької області стане Віталій Боговін
Новим керівником Запорізької області стане Віталій Боговін
Фото: Сергій Трофімов Telegram
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У Запоріжжя на представлення нового голови ОДА летять перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генпрокурор Ірина Венедіктова

Про це у своєму Телеграм-каналі написав Сергій Трофімов, передає RegioNews.

Летимо в Запоріжжя представляти нового голову ОДА. Такий висадки десанту силовиків на представленні керівників областей ще не було", - зазначив Трофімов.

Нагадаємо, Кабмін погодив кандидатуру Віталія Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА ще 20 травня, але офіційно його представлять тільки сьогодні.

Довідка:

Боговін Віталій Вікторович - співвласник групи компаній BKW Group, в яку входять 16 юридичних осіб і понад 1800 робітників.

Закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Пройшов шлях від бригадира до найманого директора агрофірми. З 2006 розпочав власний бізнес.

У 2010 році, разом з партнером Вадимом Коверником почали створення агрохолдингу Landfort, який займається обробкою землі і виробництвом сільгосппродукції. Станом на 2019 рік у структуру корпорації входить 7 підприємств в 3-х областях.

В 2016 році Боговін об'єднав всі свої активи в ЦК BKW. Загальна площа земель, які обробляє ЦК BKW досягає 38 тисяч га і має зерносховища про'об'ємом 112,9 тисяч кв. м.

У червні 2019 року Боговін брав участь у позачергових виборах у верховну раду 9 скликання. Балотувався по 78 одномандатному округу – там, де розташовані його підприємства. Висувався від партії "Слуга Народу". Програв представникові "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову.

призначення Арсен Аваков ОДА Сергій Трофимов Запоріжжя Ірина Венедіктова Боговін Віталій
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