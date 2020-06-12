Новим командувачем Військово-Морських сил України став Олексій Неїжпапа

Ігоря Воронченка звільнили з посади командувача ВМС ЗСУ

Ігоря Воронченка звільнили з посади командувача ВМС ЗСУ

Alexey Neizhpapa / Facebook

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті Президента, пише RegioNews.

Нагадаємо, наприкінці квітня у партії "Євросолідарність" озвучили підозри, що командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов та екс-президент України Петро Порошенко можуть отримати підозри в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українськими військовими через Керченську протоку.

У той же час в. о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі "Українській правді" запевнив, що зазначена інформація не відповідає дійсності. За його словами, ДБР ще два тижні тому мала інформацію, що "подібний сценарій хочуть використовувати для розгортання протестів у Києві".

Він додав, що таке кримінальне провадження є, воно відкрито за заявою Андрія Портнова ще в часи, коли ДБР очолював Роман Труба. При цьому "подібні процесуальні рішення не планується приймати".

Представники об'єднання "Морська експертна платформа" назвали можливе висунення підозри адміралу Ігорю Воронченко "нічим іншим, як політичною розправою над ним, а також над його військовим і політичним керівництвом".

Довідка:

Новопризначений командувач ВМС, капітан І рангу, контрадмірал Олексій Неїжпапа народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі.

У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут.

З 1997 по 2000 рік — командир зенітної ракетної батареї ракетно-артилерійської бойової частини фрегату "Севастополь".

Був начальником похідного штабу на кораблі управління "Славутич", який успішно завершив виконання завдань у рамках активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR.

Був командиром 1-ї бригади надводних кораблів Центру морських операцій Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У період 2000—2006 років проходив службу на посадах від старшого помічника командира корвету "Луцьк" до командира морського тральщика "Черкаси".

З 2006 по 2007 рік заступник командира Південної військово-морської бази.

У 2007—2008 роках начальник штабу — перший заступник командира 1-ї бригади надводних кораблів, а з 2008 по 2012 рік очолював це з'єднання.

У 2008 році здобув оперативно-тактичний рівень освіти.

З 07.2012 - Перший заступник начальника штабу командування ВМС України.

З 2013-го по 2014 р. - начальник Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова.

З 2014 року виконуючий обов'язки заступника командувача ВМС України з бойової підготовки в Одесі.

З 2012 по 2015 рік проходив службу на посаді першого заступника начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

З січня 2015 року заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України. Учасник антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.

Нагороджений медаллю "за військову службу України"