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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
18 травня 2020, 12:37 5

Голову Вінницької ОДА Скальського звільнять одразу після карантину – ЗМІ

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18 травня 2020, 12:37 5
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Причина ймовірної відставки Скальського – найнижчий рейтинг "Слуг народу" серед областей України
Фото: Вінницька ОДА
Причина ймовірної відставки Скальського – найнижчий рейтинг "Слуг народу" серед областей України

Найближчим часом голову Вінницької облдержадміністрації Владислава Скальського звільнять з посади

Формальною причиною звільнення Скальського може стати затримка виплат медикам обіцяних владою 300% зарплати.

Про ймовірне звільнення вінницького губернатора повідомляють видання Depo.ua та телеграм-канал "Політична Арена Вінниччини” з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.

Водночас джерела зазначають, що мітинг лікарів – це лише зручний привід.

Реальні причини – один з найнижчих рейтингів президентської партії "Слуга народу” по країні напередодні місцевих виборів, системна публічна та кулуарна критика керівника області нардепами від Вінниччини. Також серед причин те, що Скальський - людина колишнього прем`єра Володимира Гройсмана.

Скальський є головою Вінницької ОДА з вересня 2019 року.

Чи є кандидати на заміну Скальському і хто вони поки що не повідомляють.

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Вінницька область Вінниця губернатори Владислав Скальський звільнення
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