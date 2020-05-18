Голову Вінницької ОДА Скальського звільнять одразу після карантину – ЗМІ
Найближчим часом голову Вінницької облдержадміністрації Владислава Скальського звільнять з посади
Формальною причиною звільнення Скальського може стати затримка виплат медикам обіцяних владою 300% зарплати.
Про ймовірне звільнення вінницького губернатора повідомляють видання Depo.ua та телеграм-канал "Політична Арена Вінниччини” з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.
Водночас джерела зазначають, що мітинг лікарів – це лише зручний привід.
Реальні причини – один з найнижчих рейтингів президентської партії "Слуга народу” по країні напередодні місцевих виборів, системна публічна та кулуарна критика керівника області нардепами від Вінниччини. Також серед причин те, що Скальський - людина колишнього прем`єра Володимира Гройсмана.
Скальський є головою Вінницької ОДА з вересня 2019 року.
Чи є кандидати на заміну Скальському і хто вони поки що не повідомляють.
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