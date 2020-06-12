Територіальна реформа: Шмигаль розповів, скільки ОТГ встигли створити в країні

Уряд переходить до формування нових оптимізованих районів

Уряд переходить до формування нових оптимізованих районів

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Всього заплановано створення 1470 громад, з яких вже встигли створити більше тисячі ОТГ. Після виборчого процесу восени об'єднані територіальні громади будуть створені і будуть працювати, як це заплановано реформою.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зараз створено більше тисячі об'єднаних територіальних громад. Всього заплановано і затверджено створення 1470 громад. Після виборчого процесу восени, громади будуть створені і будуть працювати, як це заплановано реформою. З сьогоднішнього дня ми повинні перейти до формування субрегіонального рівня, тобто до формування районів - оптимізованих районів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що є ситуації, коли один район став однією громадою, і тепер необхідно наводити порядок, щоб не було дублювання функцій держави, делегованих повноважень громад: ці функції потрібно роз'єднати.

"Минулого тижня на урядовій нараді Кабмін розглядав освіту субрегіонального рівня. Мінрегіон спільно з ОДА розробив і напрацював нові проєкти районів. Зараз існує на карті 490 районів, їх пропонується об'єднати і створити втричі менше. Фактично, існуюча районний поділ було утворено ще при СРСР у першій половині минулого століття. Це абсолютно не відповідає сучасним стандартам по багатьом критеріям, тому треба наводити порядок", - пояснив глава уряду.

Наприклад, за словами прем'єра, є райони, де проживає 5000 чоловік і райони, де більше 180 тисяч осіб.

Великі перекоси за субвенціями і дотаціями. Відповідальність однакова, а ситуація різна", - зазначив Шмигаль, додавши, що черз це є напруга серед місцевих голів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

згідно з розпорядженнями, у Вінницькій області передбачено 63, у Донецькій – 66, у Черкаській – 67, у Чернівецькій – 52 здатні (об'єднані) територіальні громади.