Тепла ванна для Зеленського: до чого призводить відрив від реальності

Нове соцопитування демонструє довіру до президента Зеленського на рівні 54 відсотка. Цікаво, що чим більше корупційних зашкварів в оточенні президента, тим більше персональний рейтинг. Проте я сьогодні не знайшов жодної людини, яка б підтримувала президента

Нове соцопитування демонструє довіру до президента Зеленського на рівні 54 відсотка. Цікаво, що чим більше корупційних зашкварів в оточенні президента, тим більше персональний рейтинг. Проте я сьогодні не знайшов жодної людини, яка б підтримувала президента

Фото: ОП

Водночас петиція до президента з вимогою провести пресконференцію для незалежних ЗМІ ніяк не може набрати 25 тис голосів. За три дня набрала половину, а тепер повзе по 50 голосів на добу. Як тут не згадати транзитний сервер Януковича, коли підрахунок голосів ведеться на сайті Офісу президента. Ти, хто зараз влаштовує Зеленському "теплу ванну", не розуміють головного – президент, якій не знає, чим дихає суспільство, про що говорять люди поза всіма "рейтингами", не може захистити ні свою країну, ні себе самого. Колись так само думав Чаушеску, що народ його обожнює, а закінчилося для нього все дуже погано. Скажіть хтось президенту правду.

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