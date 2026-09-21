На Львівщині вантажівка наїхала на електроскутер: водій загинув

Фото: Національна поліція

На Львівщині внаслідок ДТП загинув 56-річний водій електроскутера. Аварія сталася ввечері 20 вересня неподалік Великих Мостів у Шептицькому районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, близько 20:30 на автодорозі "Ковель – Жовква" зіткнулися вантажівка MAN, якою керував 56-річний львів’янин, та електроскутер під керуванням 56-річного місцевого жителя.

Унаслідок зіткнення водій електроскутера отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, у селищі Оржів Рівненського району сталася смертельна ДТП – загинув 45-річний водій скутера. Аварія сталася 19 вересня близько 17:00 на вулиці Центральній. Чоловік був у захисному шоломі, однак отримані ним травми виявилися несумісними з життям.