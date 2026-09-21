Фото: поліція

ДТП сталася 21 вересня близько 08:45 між селами Постійне та Звіздівка у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Opel не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет і врізався в дерево.

Від отриманих травм двоє людей, які перебували в авто, загинули.

Наразі на місці працюють слідчі, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 17 вересня близько 23:00 у Києві 24-річна мотоциклістка не впоралася з керуванням та впала на відбійник. Дівчина загинула на місці.