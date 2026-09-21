Масштабна пожежа на Одещині: російські війська атакували продуктові склади
Вночі 21 вересня російські війська завдали удару по складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів на Одещині, які вже раніше зазнавали ворожих атак
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Робота рятувальників суттєво ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Рятувальники вже ліквідували пожежу. До робіт залучалися понад 80 вогнеборців.
Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі.
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