Фото: ДСНС

Київська область зазнає безперервних атак ворожими ударними безпілотниками. Повітряна тривога в регіоні тривала майже весь попередній день, усю ніч і продовжується надалі

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Під ударом окупантів опинилися виключно цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

За останню добу ворожі обстріли пошкодили загалом 34 об'єкти. Серед них – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, станції технічного обслуговування (СТО), автозаправні станції (АЗС), фермерське господарство, інфраструктурні об'єкти та транспорт.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі – 12 об’єктів, Бучанському – 11, Вишгородському – 5, Бориспільському та Обухівському – по 3.

Усі профільні служби продовжують працювати на місцях прильотів: фіксують завдані руйнування та ліквідовують наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів в ніч на 21 вересня на Київщині виникли пожежі на СТО та пилорамі. Рятувальники ліквідували їх.