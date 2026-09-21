У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева
У Бучанському районі Київської області поліцейські виявили та знищили вибухонебезпечний предмет, який чоловік знайшов у лісі поблизу села Мотижин
Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.
Про небезпечну знахідку громадянин повідомив правоохоронців. На місце оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.
Під час огляду правоохоронці встановили, що це граната РГД-5, прикріплена металевим дротом до стовбура дерева.
Поліцейські забезпечили охорону місця події, після чого вибухотехніки знешкодили та знищили боєприпас.
Правоохоронці закликають громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів:
- не можна наближатися до них,
- торкатися руками,
- переміщувати,
- намагатися самостійно знешкодити знахідку.
Про виявлений вибухонебезпечний предмет необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.
Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали 33-річного жителя селища Клесів, у якого вилучили корпуси ручних гранат із запалами, психотропну речовину та інші заборонені предмети.