У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева

Фото: Національна поліція

У Бучанському районі Київської області поліцейські виявили та знищили вибухонебезпечний предмет, який чоловік знайшов у лісі поблизу села Мотижин

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Про небезпечну знахідку громадянин повідомив правоохоронців. На місце оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.

Під час огляду правоохоронці встановили, що це граната РГД-5, прикріплена металевим дротом до стовбура дерева.

Поліцейські забезпечили охорону місця події, після чого вибухотехніки знешкодили та знищили боєприпас.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів:

не можна наближатися до них,

торкатися руками,

переміщувати,

намагатися самостійно знешкодити знахідку.

Про виявлений вибухонебезпечний предмет необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали 33-річного жителя селища Клесів, у якого вилучили корпуси ручних гранат із запалами, психотропну речовину та інші заборонені предмети.