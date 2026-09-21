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21 вересня 2026, 07:46

У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева

21 вересня 2026, 07:46
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Фото: Національна поліція
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У Бучанському районі Київської області поліцейські виявили та знищили вибухонебезпечний предмет, який чоловік знайшов у лісі поблизу села Мотижин

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Про небезпечну знахідку громадянин повідомив правоохоронців. На місце оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.

Під час огляду правоохоронці встановили, що це граната РГД-5, прикріплена металевим дротом до стовбура дерева.

Поліцейські забезпечили охорону місця події, після чого вибухотехніки знешкодили та знищили боєприпас.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не можна наближатися до них,
  • торкатися руками,
  • переміщувати,
  • намагатися самостійно знешкодити знахідку.

Про виявлений вибухонебезпечний предмет необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали 33-річного жителя селища Клесів, у якого вилучили корпуси ручних гранат із запалами, психотропну речовину та інші заборонені предмети.

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Київська область ліс Граната дерево вибухонебезпечні предмети поліція
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