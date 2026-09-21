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Станом на ранок 21 вересня через бойові дії та ворожі обстріли енергетичної інфраструктури частково знеструмлені споживачі у трьох областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Херсонську та Харківську області. Відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також зафіксовані знеструмлення через погодні умови. Зокрема, через негоду без світла залишаються 20 населених пунктів на Тернопільщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосування обмежень 21 вересня не прогнозується. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня РФ атакувала Україну 172 ударними БпЛА та "Бандероль"/"Дань-Т". Зафіксовані влучання на 14 локаціях.