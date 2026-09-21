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Це питання задають на консультаціях частіше, ніж будь-яке інше. Клієнтки приходять з переконанням, що після лазера бритву треба забути назавжди — і щиро дивуються, коли чують, що все трохи інакше

Для тих, хто тільки обирає, де проходити курс, і хоче отримати відповіді на подібні питання ще до першого візиту, варто одразу звертатися до фахівців — наприклад, LaserVille — лазерна епіляція в Києві із супроводом спеціаліста на кожному етапі позбавляє від зайвих сумнівів і помилок новачків.

Почнемо з головного: голитися після лазерної епіляції не тільки можна, а й потрібно. Заборонено якраз протилежне — виривати волосся з коренем: воском, пінцетом, епілятором. А от бритва працює абсолютно за іншим принципом, тому конфлікту з лазером у неї немає.

Чому саме бритва, а не інші методи?

Лазер "полює" на волосяний фолікул — саме там міститься меланін, який поглинає світловий імпульс і руйнує цибулину. Якщо між сеансами видаляти волосся з коренем, фолікул щоразу опиняється в іншому стані, і апарату складніше "прицілитися". Бритва ж зрізає лише стрижень волосини над шкірою, не чіпаючи корінь — тобто структура фолікула, з якою працює лазер, залишається незмінною. Тому голити ноги після лазерної епіляції — це фактично єдиний коректний спосіб підтримувати гладкість шкіри на цьому етапі.

Чи можна голитися між сеансами лазерної епіляції

Коротка відповідь: так і навіть потрібно. Одразу після сеансу зона трохи почервоніла, можливий незначний набряк навколо фолікулів — у такому вигляді бритву використовувати рано. Зазвичай шкірі потрібно 24–48 годин на відновлення, і вже на другий-третій день голитися можна без жодних побоювань.

Між процедурами волосся продовжує рости — ті фолікули, які на момент попереднього сеансу перебували в стані спокою, з часом активуються, і зверху з'являється щетина. Голитися в цей період не просто дозволено, а логічно: так шкіра залишається доглянутою, а лазеру на наступному сеансі буде за що "зачепитися" — щетина потрібна апарату, щоб точно визначити розташування фолікулів.

Єдине правило — не голитися прямо перед процедурою в день сеансу подразненою бритвою чи насухо. За 12–24 години до візиту краще зробити це акуратно, з піною чи гелем, щоб шкіра встигла заспокоїтися.

А що з іншими способами позбутися щетини

Іноді запитують, чи можна замінити бритву кремом для депіляції. Формально так, хімічна депіляція теж не чіпає корінь волосини, тому принципової різниці для роботи лазера немає. Але на практиці креми частіше викликають подразнення й алергічні реакції, особливо на вже чутливій після процедур шкірі, тому більшість майстрів радять залишатися при звичайній бритві — вона передбачувана й безпечна.

А ось про пінцет, віск, шугарінг чи епілятор варто забути з моменту першого сеансу і до самого завершення курсу. Навіть один епізод видалення з коренем може "збити" цикл росту волосся й знизити ефективність наступних процедур.

Підсумок для тих, хто поспішає

Голитися після лазерної епіляції можна — і це стосується будь-якої зони, від ніг до делікатних ділянок. Оптимально почекати добу-дві після сеансу, щоб шкіра відпочила, а між процедурами голитися за потреби, орієнтуючись на власний комфорт. Головне табу — це не бритва, а все, що вириває волосся з коренем.

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