На Запоріжжі ворог двічі атакував рятувальників: пошкоджено спецтранспорт

Фото: ДСНС

У Запорізькій області російські війська повторно атакували безпілотниками рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Надзвичайники встигли перейти до укриття, тому ніхто з них не постраждав.

Внаслідок повторної атаки пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі. У транспортних засобах вибите скління, пробиті колеса та посічені корпуси.

Російські військові завдали удару саме в момент, коли рятувальники працювали на місці попереднього обстрілу та ліквідовували пожежу.

Нагадаємо, що у Вінницькій області внаслідок російського удару безпілотником пошкоджений ще один об’єкт залізничної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.