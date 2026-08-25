Ворожий дрон вдарив по Основ’янському району Харкова: є пошкодження
Російські війська 25 серпня завдали удару безпілотником по Основ’янському району Харкова. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, на місці влучання працюють екстрені служби.
Інформація про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.
Пізніше Синєгубов додав, що одна людина постраждала внаслідок ворожого "прильоту" в Основʼянському районі.
Медики надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що російські війська вдень 25 серпня обстріляли Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки п’ятеро людей зазнали поранень, серед них — 16-річна дівчина.
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