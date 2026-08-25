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25 серпня 2026, 07:37

На Тернопільщині одна людина померла, ще п'ятеро – у лікарні: родина могла отруїтися

25 серпня 2026, 07:37
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Фото: Національна поліція
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На Тернопільщині поліція встановлює обставини нещасного випадку, внаслідок якого одна людина померла, а ще п'ятеро перебувають у лікарнях

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 23 серпня близько 12:00 правоохоронці отримали повідомлення про госпіталізацію шістьох мешканців одного із сіл Козлівської громади. Потерпілі – члени однієї родини віком від 30 до 80 років.

За попередніми даними, люди могли отруїтися невідомою речовиною. Серед постраждалих була 33-річна жінка, яка померла. Ще п’ятеро людей перебувають у медичних закладах, троє з них – у важкому стані.

Відомо, що родина переїхала на Тернопільщину з Донеччини на початку повномасштабного вторгнення.

Попередньо правоохоронці встановили, що напередодні ввечері загибла обробляла підвальне приміщення будинку, де проживає родина, отруйною речовиною проти гризунів.

Точну причину смерті жінки встановить судово-медична експертиза.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Харківщині чоловік загинув від удару струмом на риболовлі. Загиблий рибалив на одному зі ставків міста та перебував у воді. Під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

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