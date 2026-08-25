Брала 9 тисяч доларів наперед: у Києві затримали росіянку, яка організувала канал виїзду для ухилянтів

Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали 25-річну громадянку Росії, яка, за даними слідства, організувала схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України

Про це повідомили в Національній поліції України, передає RegioNews .

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції встановили, що жінка, яка має посвідку на проживання в Україні, пропонувала чоловікам виїхати з країни в обхід офіційних пунктів пропуску.

За свої послуги вона вимагала 9 тисяч доларів США.

За даними слідства, за ці кошти підозрювана обіцяла організувати незаконний виїзд, зокрема надати інструкції та маршрут, створити умови для безперешкодного перетину кордону і координувати дії чоловіка під час переправлення.

При цьому оплату вона вимагала отримати одразу, без авансу чи часткової оплати.

Правоохоронці затримали жінку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання грошей.

Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Прикарпатті правоохоронці викрили черговий канал переправлення громадян за кордон. Схема коштувала кожному клієнту 6 тисяч євро.