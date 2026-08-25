Прокуратура через суд вимагає конфіскувати сільгоспземлі у громадян РФ

Фото: Київська міська прокуратура

Оболонська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовами про припинення права власності громадян Росії на шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 7 гектарів

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Прокурори просять конфіскувати ці землі на користь держави Україна.

Під час перевірки відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно правоохоронці встановили, що шестеро громадян РФ отримали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування.

Відповідно до Земельного кодексу України, іноземці та особи без громадянства можуть отримати сільськогосподарські землі у спадщину. Водночас вони зобов’язані відчужити такі ділянки протягом року з моменту набуття права власності.

Оскільки громадяни Росії не виконали вимоги українського законодавства та не відчужили успадковані землі, прокуратура звернулася до суду з позовами про їх конфіскацію на користь України.

Наразі суди відкрили провадження у відповідних справах.

Нагадаємо, що у Кам’янському районі Дніпропетровської області 66-річному чоловіку повідомили про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки в межах прибережної захисної смуги.