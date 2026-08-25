Прокуратура через суд вимагає конфіскувати сільгоспземлі у громадян РФ
Оболонська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовами про припинення права власності громадян Росії на шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 7 гектарів
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Прокурори просять конфіскувати ці землі на користь держави Україна.
Під час перевірки відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно правоохоронці встановили, що шестеро громадян РФ отримали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у порядку спадкування.
Відповідно до Земельного кодексу України, іноземці та особи без громадянства можуть отримати сільськогосподарські землі у спадщину. Водночас вони зобов’язані відчужити такі ділянки протягом року з моменту набуття права власності.
Оскільки громадяни Росії не виконали вимоги українського законодавства та не відчужили успадковані землі, прокуратура звернулася до суду з позовами про їх конфіскацію на користь України.
Наразі суди відкрили провадження у відповідних справах.
Нагадаємо, що у Кам’янському районі Дніпропетровської області 66-річному чоловіку повідомили про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки в межах прибережної захисної смуги.