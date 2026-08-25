Фото: поліція

ДТП сталася 24 серпня близько 23:00 у селі Товкачівка Прилуцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.

Від отриманих травм 20-річний водій та двоє його пасажирів – 18-річний хлопець та 16-річна дівчина – загинули на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські вилучила автівку та помістили на територію райвідділу поліції.

Слідчі призначили низку експертиз та з'ясовують всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі. Загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.