Вивозили до лісу й били: на Рівненщині судитимуть трійцю вимагачів за чотири тисячі неіснуючого боргу

Фото: поліція Рівненської області

У Вараському районі Рівненщини перед судом постануть троє чоловіків, яких обвинувачують у вимаганні грошей із погрозами застосування зброї та фізичної розправи. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, з липня 2021 року до вересня 2022 року 40-річний житель Рафалівки, 44-річний житель Клесова та 58-річний житель Сарн вимагали у 43-річного чоловіка 4 тисячі доларів нібито боргу, якого насправді не існувало.

Фігуранти силоміць вивезли потерпілого до лісу. Там, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи насильство, вони змусили чоловіка написати боргову розписку.

Після цього зловмисники продовжили чинити на нього психологічний тиск за допомогою телефонних дзвінків та SMS-повідомлень.

У результаті потерпілий передав їм загалом близько 1400 доларів.

Поліцейські також провели санкціоновані обшуки у господарствах фігурантів. У будинку 44-річного жителя Клесова правоохоронці виявили та вилучили 30 патронів калібру 5,45 мм.

Слідчі повідомили трьом чоловікам про підозру, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські повідомили про підозру 23-річному чоловіку, який під час дорожнього конфлікту погрожував велосипедисту предметом, схожим на бойову гранату. Вилучений у нього предмет виявився навчально-тренувальною гранатою.