На Кіровоградщині колишню старосту засудили до громадських робіт через неподання декларацій

Прокурори довели в суді вину колишньої старости однієї з громад Кропивницького району, яка після звільнення умисно не подала обов’язкові декларації

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Жінка обіймала посаду старости чотирьох сіл. Наприкінці 2022 року її звільнили через зміну штатної чисельності працівників.

Після припинення повноважень колишня посадовиця мала подати дві декларації за 2022 рік — перед звільненням та після нього. Кінцевим строком для цього було визначено 31 січня 2024 року.

Попри те, що жінка знала про свій обов’язок та мала можливість його виконати, декларації не подала. Станом на квітень 2026 року їх також не було в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Суд визнав колишню старосту винною в умисному неподанні декларацій, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" — ст. 366-3 Кримінального кодексу України.

Їй призначили 150 годин громадських робіт. Крім того, протягом одного року засудженій заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради. Його обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік.