На Київщині викрили торгівлю людьми: жінок продавали для сексуальної експлуатації

Фото: Нацполіція

У Київській області викрили канал торгівлі людьми. Зловмисники вербували жінок від 17 до 35 років для подальщої сексуальної експлуатації за кордоном

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники шукали жінок через соцмережі. Вони пропонували високооплачувану роботу за кордоном. Проте насправді потім жінок змушували надавати сексуальні послуги.

Наразі організатора затримали. Йому вже повідомили про підозру. Поліція встановлює інших учасників схеми. Всім зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Жмеринці Вінницької області місцеві жителі завадили викраденню 7-річної дитини. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його.