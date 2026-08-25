На Рівненщині на трасі Київ-Чоп водій Mercedes Vito збив насмерть пішохідку

Фото: поліція Рівненської області

У селі Підлужжя Дубенського району 68-річна жінка загинула внаслідок ДТП. Аварія сталася 25 серпня близько 10:25 на автодорозі "Київ — Чоп"

Про це повідомила поліція Рівенської області, передає RegioNews .

За попередніми даними поліції, 57-річний житель Полтавської області, керуючи автомобілем Mercedes Vito, наїхав на місцеву жительку, яка рухалася у попутному напрямку краєм проїзної частини та вела поруч велосипед.

Від отриманих травм жінка загинула.

На місці аварії працюють поліцейські. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

У водія, який, за зовнішніми ознаками, був тверезим, відібрали біологічні зразки для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі. Загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.