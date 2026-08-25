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25 серпня 2026, 17:59

У Кривому Розі перед судом постануть двоє шахраїв, які видурили у пенсіонерок мільйон

25 серпня 2026, 17:59
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Фото ілюстративне
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У Кривому Розі поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо двох шахраїв, які за схемою "ваш родич у біді" ошукали двох містянок на майже мільйон гривень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, зловмисники діяли за однаковою схемою. Один із них телефонував літнім людям та представлявся їхнім сином або онуком. Він повідомляв, що нібито потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, отримав травми та може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Після цього до розмови долучався спільник, який видавав себе за лікаря. Він переконував потерпілих, що необхідні кошти на лікування та "вирішення питання з поліцією".

Зловмисники наполягали, щоб гроші передавали готівкою. У такий спосіб вони ошукали двох жительок Кривого Рогу на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

Оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими Криворізького районного управління поліції встановили та викрили причетних до шахрайства. Ними виявилися 27-річний чоловік та 23-річна жінка.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі обвинувальний акт щодо двох підозрюваних скерували до суду. Правоохоронці також встановлюють можливу причетність інших людей до злочинної схеми.

Нагадаємо, що у Києві 77-річний чоловік передав шахраям понад 2 млн гривень, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки.

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