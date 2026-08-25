Катував струмом через проукраїнську позицію: заочно підозрюють псевдополіцейського з Луганщини

Громадянину України, який після окупації частини Луганщини перейшов на бік Росії та працював в окупаційних силових структурах, повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільною особою

Про це повідомила Луганська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, він організував катування жінки електричним струмом через її проукраїнську позицію.

Підозрюваному інкримінують воєнний злочин за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, після окупації частини Луганщини у 2014 році чоловік перейшов на бік російських загарбників та почав служити в окупаційних силових структурах.

У червні 2022 року він обіймав посаду "временно исполняющего обязанности заместителя начальника отдела мвд РФ "Сватовский”" та був залучений до проведення фільтраційних заходів на тимчасово окупованій території Сватівського району.

Мішенями таких заходів, зокрема, ставали мешканці з проукраїнською позицією, колишні військовослужбовці ЗСУ та представники українських правоохоронних органів.

За матеріалами кримінального провадження, потерпіла та її родина мали чітку проукраїнську позицію. Її чоловік і син на той час були українськими військовослужбовцями. Саме через погляди родини жінка потрапила в поле зору окупаційних силовиків.

На початку червня 2022 року озброєні чоловіки прибули до її будинку у Сватовому. Вони провели незаконний обшук, після чого затримали жінку та доставили до захопленого приміщення колишнього районного відділу поліції.

Потерпілу помістили до підвального приміщення, де вона 16 днів незаконно утримувалася без належних умов.

За даними слідства, у цей період жінку за наказом підозрюваного доставляли до його службового кабінету. Там її катували.

Їй зв’язували руки, після чого до вух приєднували металеві затискачі та пропускали через тіло електричний струм. Інтенсивність розрядів збільшували, вимагаючи від жінки зізнатися у скоєнні вигаданого злочину.

Після катувань потерпілу допитували із застосуванням психологічного тиску, а потім повертали до підвального приміщення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що до 12 років позбавлення волі заочно засудили співробітника ФСБ РФ, який під час окупації Херсонщини наказував катувати цивільних та особисто контролював їхні допити.