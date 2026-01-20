13:19  20 січня
20 січня 2026, 15:12

Зеленський відреагував на справу щодо Тимошенко

20 січня 2026, 15:12
фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський відреагував на провадження НАБУ щодо глави "Батьківщини" Юлії Тимошенко, заявивши, що не бачить аналогії між кримінальним переслідуванням часів Януковича

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України, у відповіді на питання журналістів.

"Чесно кажучи, я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні, я не пам'ятаю, що там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то я не бачу як це пов'язане з виборами в Україні, якщо чесно", – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що, з огляду на оприлюднені відео та деталі слідства, йдеться радше про чергову спробу вплинути на політичний процес в Україні.

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що оприлюднені НАБУ аудіозаписи, нібито з її пропозиціями хабара, є сфальсифікованими.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

07 серпня 2025
