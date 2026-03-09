В Україну йде потепління до +17
У вівторок, 10 березня, опадів не очікується, буде сухо, сонячно та тепло
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
За її словами, максимальна температура повітря у вівторок становитиме в західних, центральних областях та в південній частині +12…+17 градусів, у північних та східних областях +10…+14 градусів, на північному сході +9…+12 градусів.
Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.
"У Києві 10-го березня – чудова погода. Сонячно та +12…+14 градусів", – підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, минулих вихідний в Україні було тепло. Подекуди стовпчики термометрів піднялись до +13.
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°Всі новини »
08 березня 2026, 18:25Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33Стало відомо, коли в Україну прийде тепло
19 лютого 2026, 18:29
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів
09 березня 2026, 20:43В Одесі військового ТЦК покарали за вимкнену камеру
09 березня 2026, 20:15В Укренерго попередили про відключення світла 11 березня
09 березня 2026, 20:12Кличко не зміг зібрати депутатів, щоб затвердити план енергостійкості столиці
09 березня 2026, 19:43В Україні уперше підтвердили шлюб між двома чоловіками
09 березня 2026, 19:25Погляд Шевченка на російську імперію актуальний і сьогодні
09 березня 2026, 19:09Розкрадання коштів на житлі для військових у Києві: судитимуть посадовця ЗСУ
09 березня 2026, 18:55На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
09 березня 2026, 18:35У Дніпрі відправили за ґрати жінку, яка готувала теракт
09 березня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »