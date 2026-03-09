В Україну йде потепління до +17

18:03  09 березня
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 10 березня, опадів не очікується, буде сухо, сонячно та тепло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, максимальна температура повітря у вівторок становитиме в західних, центральних областях та в південній частині +12…+17 градусів, у північних та східних областях +10…+14 градусів, на північному сході +9…+12 градусів.

Вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.

"У Києві 10-го березня – чудова погода. Сонячно та +12…+14 градусів", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, минулих вихідний в Україні було тепло. Подекуди стовпчики термометрів піднялись до +13.

