10:49  14 січня
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
09:35  14 січня
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
08:38  14 січня
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 11:10

Офіційно: Тимошенко вручили підозру – є записи розмов і відео обшуків

14 січня 2026, 11:10
Читайте также на русском языке
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте также
на русском языке

НАБУ спільно з САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, після викриття фактів отримання хабарів депутатами у грудні 2025 року, підозрювана почала переговори з окремими депутатами щодо системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Зазначається, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.

НАБУ також оприлюднило аудіорозмови депутатів та відео обшуків.

Підозру повідомлено за ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваної, але, як повідомляла УП, йдеться про Юлію Тимошенко.

Як відомо, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила проведення обшуків у партійному офісі та категорично відкинула всі звинувачення.

За словами Тимошенко, так звані "невідкладні слідчі дії" тривали всю ніч. Вона стверджує, що понад 30 озброєних осіб без пред’явлення будь-яких процесуальних документів увійшли до приміщення та фактично заблокували роботу офісу. Тимошенко заявили, що категорично відкидає всі звинувачення.

Нагадаємо, увечері 13 січня антикорупційні органи викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці народних депутатів за голосування "за" або "проти"конкретних законопроєктів.

За даними ЗМІ, правоохоронці проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина" в Києві на вулиці Турівській.

У липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який стосувався ліквідації незалежності НАБУ і САП. 31 липня Тимошенко була серед небагатьох народних депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ підозра САП корупція відео скандал Юлія Тимошенко підкуп
Обшуки в "Батьківщині": Тимошенко заявила про політичне замовлення, їй повідомлено підозру – УП
14 січня 2026, 09:58
Підкуп депутатів у Раді: НАБУ і САП провели обшуки в Арахамії – ЗМІ
14 січня 2026, 07:15
НАБУ та САП викрили керівника фракції ВР на підкупі – обшуки в "Батьківщині"
14 січня 2026, 06:50
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
2 млн українців ухиляються від мобілізації: заява Федорова
14 січня 2026, 12:46
За $10 тисяч обіцяв піший перехід: у Києві затримали "провідника" до Румунії
14 січня 2026, 12:43
У київському хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом
14 січня 2026, 12:31
Федоров про Міноборони: дрони, ШІ та повна трансформація армії
14 січня 2026, 12:25
Росіяни вночі вдарили по Краматорську: виникли пожежі, є загиблий
14 січня 2026, 12:11
З України намагалися вивезти скіфську зброю та колекцію старовинних монет
14 січня 2026, 11:53
Цифра цілком підйомна: скільки коштує енергетичний порятунок Києва
14 січня 2026, 11:36
Повне знеструмлення: мер одного з міст закликав готуватися до добової відсутності світла
14 січня 2026, 11:17
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
14 січня 2026, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »