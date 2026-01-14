Офіційно: Тимошенко вручили підозру – є записи розмов і відео обшуків
НАБУ спільно з САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам
Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, після викриття фактів отримання хабарів депутатами у грудні 2025 року, підозрювана почала переговори з окремими депутатами щодо системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.
Зазначається, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.
Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.
НАБУ також оприлюднило аудіорозмови депутатів та відео обшуків.
Підозру повідомлено за ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.
Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваної, але, як повідомляла УП, йдеться про Юлію Тимошенко.
Як відомо, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила проведення обшуків у партійному офісі та категорично відкинула всі звинувачення.
За словами Тимошенко, так звані "невідкладні слідчі дії" тривали всю ніч. Вона стверджує, що понад 30 озброєних осіб без пред’явлення будь-яких процесуальних документів увійшли до приміщення та фактично заблокували роботу офісу. Тимошенко заявили, що категорично відкидає всі звинувачення.
Нагадаємо, увечері 13 січня антикорупційні органи викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці народних депутатів за голосування "за" або "проти"конкретних законопроєктів.
За даними ЗМІ, правоохоронці проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина" в Києві на вулиці Турівській.
У липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який стосувався ліквідації незалежності НАБУ і САП. 31 липня Тимошенко була серед небагатьох народних депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів.
