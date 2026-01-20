Зеленский отреагировал на дело в отношении Тимошенко

фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский отреагировал на производство НАБУ в отношении главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко, заявив, что не видит аналогии между уголовным преследованием времен Януковича

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины в ответе на вопросы журналистов.

"Честно говоря, я бы со временем Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, что там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, то я не вижу, как это связано с выборами в Украине, если честно", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что, учитывая обнародованные видео и детали следствия, речь идет скорее об очередной попытке повлиять на политический процесс в Украине.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что обнародованные НАБУ аудиозаписи, якобы с ее предложениями взятки, сфальсифицированы.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.