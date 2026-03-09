20:43  09 березня
09 березня 2026, 22:16

В Африці відкрили перший пам'ятник Тарасу Шевченку

09 березня 2026, 22:16
фото: Андрій Сибіга
У Ботсвані встановили перший на континенті пам'ятник письменнику Тарасу Шевченку. Монумент Кобзарю відкрили на базі Університету Ботсвани

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє RegioNews із посиланням на його допис у Facebook.

"Перший Кобзар на африканській землі – це про глобальність ідей Шевченка та силу його думки, яка крізь століття об’єднує світ довкола цінностей свободи та справедливості", – зазначив міністр.

Урочисте відкриття пам'ятника відбулося за участі керівництва університету, української громади, дипломатів та журналістів.

Монумент виготовлений із ботсванської бронзи місцевим скульптором Франсуа Котеце.

Сибіга зауважив, що Ботсвана стала першою державою Африки, де вшанували пам'ять українського поета.

Наразі у світі встановлено 1384 пам’ятники Кобзарю, з яких 128 розташовані у 35 країнах за межами України.

Нагадаємо, у Києві РФ пошкодила музей Другої світової війни.

09 березня 2026
