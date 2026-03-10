Співачка MamaRika повертається з Дубая додому

Фото з відкритих джерел

Українська співачка MamaRika відправилась на відпочинок у Дубай, де "застрягла" через напружену ситуацію на Близькому Сході. Тепер вона вийшла на зв'язок із хорошими новинами

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка MamaRika звернулась до прихильників з радісним оновленням. За її словами, вона нарешті змогла знайти вихід, як повернутися додому. Поки що вона не поділилась деталями, але вже на шляху додому.

"Народ, ви не повірите, але ми вже в дорозі додому. Тримайте за нас кулачки, щоб все пройшло добре. Коли доберемося, вийду на зв'язок", - каже артистка.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході загострилась після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану, що відбулися 28 лютого. Іран у відповідь завдав серії ракетних ударів по американських об'єктах, розташованих у Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.

Також стало відомо, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю був убитий верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї. Президент Ірану заявив, що буде мститися за вбивство Хаменеї.

Співачка Mamarika в цей період була на запланованому відпочинку в Дубаї. Тривалий час артистка не могла знайти спосіб повернутися додому.