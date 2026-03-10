20:43  09 березня
У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 00:55

Співачка MamaRika повертається з Дубая додому

10 березня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська співачка MamaRika відправилась на відпочинок у Дубай, де "застрягла" через напружену ситуацію на Близькому Сході. Тепер вона вийшла на зв'язок із хорошими новинами

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка MamaRika звернулась до прихильників з радісним оновленням. За її словами, вона нарешті змогла знайти вихід, як повернутися додому. Поки що вона не поділилась деталями, але вже на шляху додому.

"Народ, ви не повірите, але ми вже в дорозі додому. Тримайте за нас кулачки, щоб все пройшло добре. Коли доберемося, вийду на зв'язок", - каже артистка.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході загострилась після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану, що відбулися 28 лютого. Іран у відповідь завдав серії ракетних ударів по американських об'єктах, розташованих у Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.

Також стало відомо, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю був убитий верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї. Президент Ірану заявив, що буде мститися за вбивство Хаменеї.

Співачка Mamarika в цей період була на запланованому відпочинку в Дубаї. Тривалий час артистка не могла знайти спосіб повернутися додому.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співачка SKYLERR зізналась, за скільки хотіли купити ніч із нею
07 березня 2026, 01:30
Хотіли продуктивності: співачка Аліна Гросу розповіла, за що її карали батьки
07 березня 2026, 00:30
Дружина ведучого Володимира Остапчука зізналась, скільки вона заробляє
06 березня 2026, 23:55
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Блогерка Юлія Верба розповіла, чому її донька опинилась в лікарні
10 березня 2026, 01:35
Скандал із секс-відео: співачка Олена Тополя розповіла, як просувається розслідування
10 березня 2026, 00:35
Ринок землі: в Україні продали вже більше мільйона гектарів
09 березня 2026, 23:55
В Україні очікують масштабний імпорт сирів: як це вплине на ціни
09 березня 2026, 23:35
ТЦК потрібно розпустити
09 березня 2026, 22:49
Військовий експерт закликав запровадити граничний термін служби і криміналізувати ухиляння від мобілізації
09 березня 2026, 22:29
В Африці відкрили перший пам'ятник Тарасу Шевченку
09 березня 2026, 22:16
"Золоті часи" були на початку широкомасштабного вторгнення
09 березня 2026, 21:55
У Києві троє хлопців жорстоко побили чоловіка біля метро
09 березня 2026, 21:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »