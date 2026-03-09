20:43  09 березня
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
09 березня 2026, 22:49

ТЦК потрібно розпустити

09 березня 2026, 22:49
За останні дні було вже два повідомлення про неприпустимі злочини проти співробітників ТЦК та Волині та Прикарпатті
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вони є прямим доказом негативного сприйняття органу українцями.

У сьогоднішньому відео розповідаю, чому на вулицях зростає насилля щодо мобілізації, як ми до цього дійшли та як прямо зараз змінити систему!

бусифікація мобілізація ТЦК суспільство
09 березня 2026
