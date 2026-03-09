ТЦК потрібно розпустити

За останні дні було вже два повідомлення про неприпустимі злочини проти співробітників ТЦК та Волині та Прикарпатті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вони є прямим доказом негативного сприйняття органу українцями. У сьогоднішньому відео розповідаю, чому на вулицях зростає насилля щодо мобілізації, як ми до цього дійшли та як прямо зараз змінити систему!

