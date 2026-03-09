У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В працівника Бучанського РТЦК виявили золоті злитки на суму майже 8 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українські Новини.

Зазначається, що працівник 1 відділу Бучанського РТЦК та СП Олег Коломієць задекларував понад 1 кілограм золота у злитках. Про це свідчать дані декларації військовослужбовця.

Так, згідно, з документом у власності працівника ТЦК є золотих злитків на суму 7 млн 700 тисяч 300 гривень. Згідно з курсом вартості дорогоцінних металів, на сьогодні, ця сума є еквівалентом 1 кг 74,9 грама золота.

Також з власних накопичень працівник ТЦК зазначив 35 тисяч доларів та 8,5 тисяч євро готівкою.

Цікаво, що сам Коломієць за рік заробив усього 366 тисяч 398 гривень.

