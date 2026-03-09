В Україні очікують масштабний імпорт сирів: як це вплине на ціни

Ілюстративне фото

У світовій торгівлі молочними продуктами почався масштабний перерозподіл. Це може вплинути на український ринок сирів

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

За словами голови Наглядової ради ГК "Молочний альянс" Сергія Вовченка, додаткові мита Китаю на імпорт вершків та твердого сиру з ЄС знижують конкурентоспроможність європейських продуктів. Через це виробники з ЄС можуть переорієнтуватися на інші ринки.

Аналітики зазначили, що це створює створює небезпечний для України сценарій: значні обсяги "зайвої" продукції можуть надійти на наш ринок. ЄС-виробники, прагнучи реалізувати надлишки, потенційно можуть знижувати ціни. Це становить серйозну конкуренцію для українських виробників.

За словами експерта, українські молочні підприємства ризикують не витримати тиску дешевої європейської продукції, а деякі виробники можуть взагалі зникнути з ринку. Аналітики зазначили, що ситуація потребує уваги з боку державних органів для підтримки місцевого молочного сектору.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).