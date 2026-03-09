20:43  09 березня
У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
UA | RU
UA | RU
09 березня 2026, 23:35

В Україні очікують масштабний імпорт сирів: як це вплине на ціни

09 березня 2026, 23:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У світовій торгівлі молочними продуктами почався масштабний перерозподіл. Це може вплинути на український ринок сирів

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

За словами голови Наглядової ради ГК "Молочний альянс" Сергія Вовченка, додаткові мита Китаю на імпорт вершків та твердого сиру з ЄС знижують конкурентоспроможність європейських продуктів. Через це виробники з ЄС можуть переорієнтуватися на інші ринки.

Аналітики зазначили, що це створює створює небезпечний для України сценарій: значні обсяги "зайвої" продукції можуть надійти на наш ринок. ЄС-виробники, прагнучи реалізувати надлишки, потенційно можуть знижувати ціни. Це становить серйозну конкуренцію для українських виробників.

За словами експерта, українські молочні підприємства ризикують не витримати тиску дешевої європейської продукції, а деякі виробники можуть взагалі зникнути з ринку. Аналітики зазначили, що ситуація потребує уваги з боку державних органів для підтримки місцевого молочного сектору.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти економіка
Подорожчання палива в Україні: як це вплине на аграріїв
05 березня 2026, 23:55
Україна знову почала продавати електроенергію за кордон
05 березня 2026, 21:36
В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається
23 лютого 2026, 21:55
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Скандал із секс-відео: співачка Олена Тополя розповіла, як просувається розслідування
10 березня 2026, 00:35
Ринок землі: в Україні продали вже більше мільйона гектарів
09 березня 2026, 23:55
ТЦК потрібно розпустити
09 березня 2026, 22:49
Військовий експерт закликав запровадити граничний термін служби і криміналізувати ухиляння від мобілізації
09 березня 2026, 22:29
В Африці відкрили перший пам'ятник Тарасу Шевченку
09 березня 2026, 22:16
"Золоті часи" були на початку широкомасштабного вторгнення
09 березня 2026, 21:55
У Києві троє хлопців жорстоко побили чоловіка біля метро
09 березня 2026, 21:20
В Одесі ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядає матір: що вирішив суд
09 березня 2026, 20:55
У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів
09 березня 2026, 20:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »