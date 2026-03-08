13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
11:22  08 березня
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
09:46  08 березня
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
08 березня 2026, 10:55

Живіт Орбана vs професійна політика: як Київ сам себе підставляє

08 березня 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Безвідносно до поцоватості Орбана, на голій поверхні маємо неоковирне, вайлувате, незграбне втручання в угорські вибори
Безвідносно до поцоватості Орбана, на голій поверхні маємо неоковирне, вайлувате, незграбне втручання в угорські вибори
Ілюстративне фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Ніхто в цивілізованому світі так не робить. Це моветон. Якщо хтось і грає в цю слизьку гру – то робить це опосередковано, приховано, через підставних маріонеток і треті руки, аби найменша тінь підозри не впала. В цьому й відмінність професійно-інтелектуальної політики від дилетантської.

Усе те саме можна й треба робити мудро, тонко, хитро й фахово – а не опускатися до рівня "живіт Орбана" та "дамо його адресу нашим хлопцям".

Як результат стендапу – Орбан підставово стверджує: Київ прямо втручається в перебіг виборчої кампанії. Транзит рос.нафти зупинено ЛИШЕ через вибори. А сам факт недопуску представників ЄС оглянути пошкодження нафтопроводу ще більше грає на користь Орбана.

Як і той аргумент, що всі 4 роки війни Україна справно качала нафту по 30 тисяч тонн щомісяця і навіть не думала припиняти. Аж до кінця січня, коли Видатний Стратег уявив себе пан-європейським політиком, спроможним неприкрито й безпосередньо впливати на вибори в сусідній державі.

Генератор катастроф.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна РФ Угорщина конфлікт дипломатія Зеленський Володимир
Угорщина фактично взяла в заручники працівників Ощадбанку та викрала гроші – Сибіга
06 березня 2026, 07:56
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Ракетний удар по Харкову: серед загиблих лікарка, вчителька і юний хокеїст
08 березня 2026, 14:16
Росія не припиняє атаки: 1750 дронів, 1530 авіабомб і 39 ракет за тиждень
08 березня 2026, 13:51
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 13:13
Марші жінок у Києві та Львові: права, рівність та новий Цивільний кодекс
08 березня 2026, 12:37
РФ атакувала Україну Іскандерами та понад 100 дронів
08 березня 2026, 12:19
У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
08 березня 2026, 11:22
Безпілотник РФ атакував пасажирський потяг "Київ-Суми": що відомо
08 березня 2026, 10:29
Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Миргородському районі
08 березня 2026, 10:06
Росіяни вдарили по рятувальниках на Харківщині: знищено пожежну машину
08 березня 2026, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Юрій Бутусов
Всі блоги »