Живіт Орбана vs професійна політика: як Київ сам себе підставляє

Безвідносно до поцоватості Орбана, на голій поверхні маємо неоковирне, вайлувате, незграбне втручання в угорські вибори

Ілюстративне фото: Офіс Президента

Ніхто в цивілізованому світі так не робить. Це моветон. Якщо хтось і грає в цю слизьку гру – то робить це опосередковано, приховано, через підставних маріонеток і треті руки, аби найменша тінь підозри не впала. В цьому й відмінність професійно-інтелектуальної політики від дилетантської.

Усе те саме можна й треба робити мудро, тонко, хитро й фахово – а не опускатися до рівня "живіт Орбана" та "дамо його адресу нашим хлопцям".

Як результат стендапу – Орбан підставово стверджує: Київ прямо втручається в перебіг виборчої кампанії. Транзит рос.нафти зупинено ЛИШЕ через вибори. А сам факт недопуску представників ЄС оглянути пошкодження нафтопроводу ще більше грає на користь Орбана.

Як і той аргумент, що всі 4 роки війни Україна справно качала нафту по 30 тисяч тонн щомісяця і навіть не думала припиняти. Аж до кінця січня, коли Видатний Стратег уявив себе пан-європейським політиком, спроможним неприкрито й безпосередньо впливати на вибори в сусідній державі.

Генератор катастроф.