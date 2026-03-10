20:43  09 березня
10 березня 2026, 01:35

Блогерка Юлія Верба розповіла, чому її донька опинилась в лікарні

10 березня 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Блогерка Юлія Верба розповіла про нещасний випадок, який стався з її донькою. Інцидент мав місце на дитячому майданчику

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Юлії Верби, її донька Роза впала з каруселі. Дівчинку відвезли до лікарні та провели необхідні обстеження (зокрема, рентген). Виявилось, що в дитини тріщина в носі.

"Я ледь серце не вирвала з себе… Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі… Але лікарі сказали, що все добре, само має загоїтися", - розповіла Юлія Верба.

Довідка. Юлія Верба - українська блогерка. До 2021 року, коли їй було 18 років, її блог уже мав понад 3 мільйони підписників, що зробило її однією з наймолодших популярних блогерів в українському сегменті соцмереж.

У 2023 році Юлія Верба та підприємець Костянтин Золотухін оголосили про заручини. Проте пара не планує святкувати весілля доки триває війна. У вересні 2024 року в них народилась донька Роза.

