"Такої розмови ніколи не було": Тимошенко відповіла на звинувачення у хабарі

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що оприлюднені НАБУ аудіозаписи, нібито з її пропозиціями хабара, є сфальсифікованими

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Вона наголосила, що такої розмови ніколи не було і пообіцяла надати у суді докази, які це підтверджують.

На запитання журналістів, чи пропонувала вона депутатам гроші, Тимошенко відповіла:

"Ніколи в житті такої розмови не було. Ніколи в житті".

Вона також спростувала інформацію про фразу на відео щодо "розвалити більшість" та заявила, що справу вважає політично мотивованою.

Тимошенко додала, що очікує отримати оригінали матеріалів для незалежної експертизи, яка має дати відповіді на всі питання, і стверджує, що ніякого запобіжного заходу їй не може бути застосовано.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, о 9:00 Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу для народної депутатки Юлії Тимошенко, яку підозрюють у корупції.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про запобіжний захід для глави фракції "Батьківщина" у вигляді застави в 50 млн грн.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.