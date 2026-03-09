Ринок землі: в Україні продали вже більше мільйона гектарів

Фото з відкритих джерел

За 4 роки та 8 місяців функціонування ринку землі в Україні вже продали понад мільйона гектарів. Стало відомо, де проданих ділянок більше

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

З липня 2021 року в Україні середня вартість гектара виросла у гривневому еквіваленті на 96%. На початку 2026 року ціна становила вже 64 600 гривень за гектар або 1 501 долар за криття.

При цьому страхи щодо того, що відкриття ринку сільгоспземель призведе до їх розпродажу, не виправдалися. Адже проданий мільйон гектарів це лише 3% загальної площі сільгоспземель та лише 5,8% земель, на які раніше поширювався мораторій на продаж.

За період роботи ринку було укладено 334 тис угод купівлі-продажу сільгоспділянок, зокрема:

• У Сумській області – 32 396 угод,

• Полтавській – 31478,

• Вінницькій – 27970,

• Волинській – 1307,

• Рівненській – 1352,

• Запорізькій – 2479.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.