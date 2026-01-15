13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 12:27

Хто здав Тимошенко НАБУ: у Раді обговорюють різні версії – УП

15 січня 2026, 12:27
Скриншот із відео
Читайте также
Депутати з різних фракцій Верховної Ради намагаються з'ясувати, хто саме співпрацював з антикорупційними органами у справі щодо лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, якій оголосили підозру в пропозиції хабаря

Про це йдеться у статті "Української правди", передає RegioNews.

За даними видання, чіткої інформації щодо можливого інформатора немає ані у фракції "Слуга народу", ані серед інших політичних сил.

Водночас окремі депутати припускали, що Тимошенко могла "здати" депутатка Людмила Буймістер, яка саме в день оголошення підозри вийшла з фракції "Батьківщина". Однак, як зазначає УП, зміст оприлюднених НАБУ записів суперечить цій версії.

З розмов, зафіксованих на плівках, випливає, що людина з голосом, схожим на голос Тимошенко, говорить про початок співпраці з лідером групи з трьох депутатів та пояснює мету дій наміром "грохнути цю більшість". У зв’язку з цим версія про підкуп депутатів у межах власної фракції виглядає малоймовірною.

Натомість, за інформацією УП, йдеться про спробу залучити до співпраці когось із периферії фракції "Слуга народу", що могло б дозволити "вимикати" частину голосів монобільшості під час важливих голосувань і дестабілізувати її зсередини.

У президентській фракції переконані, що НАБУ не обмежувалося лише технічною фіксацією розмов, а мало свого агента серед народних депутатів, який допомагав документувати дії "лідерки однієї з фракцій парламенту". За даними видання, 14 січня керівництво "Слуги народу" протягом усього дня намагалося з'ясувати, хто саме зі "слуг" міг співпрацювати з НАБУ.

Серед можливих кандидатів у фракції називають народних депутатів Сергія Кузьміних та Олексія Кузнєцова, які раніше фігурували у справах НАБУ. Водночас співрозмовники УП наголошують, що версій багато.

"Ми самі шукаємо. Це міг бути кожен другий. Думаю, співпрацюють, щоб самим не сісти. І у НАБУшників зараз є з кого вибирати", – розповів виданню один із впливових народних депутатів фракції "Слуга народу".

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

