У Києві троє хлопців жорстоко побили чоловіка біля метро

У столиці затримали трьох хлопців. Вони жорстоко побили людину

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що троє молодих чоловіків були пʼяними і знаходились біля станції метро "Театральна". Там вони спровокували конфлікт із 46-річним перехожим.

Сварка переросла в бійку. Зловмисники били чоловіка ногами та руками по голові. Потерпілого госпіталізували з численними травмами.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників. Їх помістили під варту. Тепер їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

