09 березня 2026, 21:20

У Києві троє хлопців жорстоко побили чоловіка біля метро

09 березня 2026, 21:20
Фото: Нацполіція
У столиці затримали трьох хлопців. Вони жорстоко побили людину 

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що троє молодих чоловіків були пʼяними і знаходились біля станції метро "Театральна". Там вони спровокували конфлікт із 46-річним перехожим.

Сварка переросла в бійку. Зловмисники били чоловіка ногами та руками по голові. Потерпілого госпіталізували з численними травмами.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників. Їх помістили під варту. Тепер їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Рівненському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вистрілив у іншого водія. Інцидент стався 22 лютого на АЗС поблизу села Користь. Постраждалого госпіталізували з проникаючими пораненнями живота та правого стегна. Слідчі розпочали досудове розслідування.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
