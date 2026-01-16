Юлія Тимошенко у суді: ВАКС обирає запобіжний захід

Скриншот із відео

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд питання обрання запобіжного заходу для народної депутатки Юлії Тимошенко, яка підозрюється у корупції

Про це пише "Громадське", передає RegioNews.

Як пишуть ЗМІ, Тимошенко вже прибула до суду для участі у засіданні.

На суді присутні захисник Готін та прокурор Грищишин.

До залу суду також приходять народні депутати фракції "Батьківщина", зокрема Михайло Цимбалюк.

Наразі оголосили технічну перерву, щоб адвокат ознайомився зі справою.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про запобіжний захід для глави фракції "Батьківщина" у вигляді застави в 50 млн грн.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.