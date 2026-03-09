На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових

Ілюстративне фото

На Прикарпатті стався інцидент із військовозобов'язаним та співробітниками ТЦК. Праавоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє Оперативне командування "Захід", передає RegioNews.

Інцидент стався на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області. Там співробітники ТЦК разом із правоохоронцем хотіли перевірити документи у чоловіка. Проте він спробував утекти, а коли його наздогнали - він атакував військових ножем.

Внаслідок нападу двоє військових отримали колото-різані поранення. Одному завдали удару в шию, іншому – у руку та плече. Їх доставили до лікарні медики. Наразі їхнім життям нічого не загрожує.

Правоохоронці розшукують чоловіка, який напав на військових ТЦК. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК. За скоєне чоловіку загрожує чималий термін ув’язнення.