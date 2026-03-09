18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 18:35

На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових

09 березня 2026, 18:35
Ілюстративне фото
На Прикарпатті стався інцидент із військовозобов'язаним та співробітниками ТЦК. Праавоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє Оперативне командування "Захід", передає RegioNews.

Інцидент стався на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області. Там співробітники ТЦК разом із правоохоронцем хотіли перевірити документи у чоловіка. Проте він спробував утекти, а коли його наздогнали - він атакував військових ножем.

Внаслідок нападу двоє військових отримали колото-різані поранення. Одному завдали удару в шию, іншому – у руку та плече. Їх доставили до лікарні медики. Наразі їхнім життям нічого не загрожує.

Правоохоронці розшукують чоловіка, який напав на військових ТЦК. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК. За скоєне чоловіку загрожує чималий термін ув’язнення.

Прикарпаття напад ТЦК
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
07 серпня 2025
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
