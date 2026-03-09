20:43  09 березня
У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
09 березня 2026, 22:29

Військовий експерт закликав запровадити граничний термін служби і криміналізувати ухиляння від мобілізації

09 березня 2026, 22:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український науковець, публіцист, військовослужбовець та прихильник бусифікації Євген Дикий вважає, що треба запровадити граничний термін служби і криміналізувати ухиляння від армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його інтерв'ю Radio NV.

Те, що відбулося напередодні на Волині, на голову не налазить. Сім машин ганялися за автомобілем ТЦК, вибито пасажирське вікно, двоє людей постраждали, відбити якогось ухилянта із Запорізької області, який ховався на Волині. Що з такими випадками робити, як ви думаєте?

Нагадаємо, поблизу села Озеро на Волині група цивільних осіб на автомобілях наздогнала службовий автомобіль ТЦК і змусила його з'їхати в кювет. В результаті інциденту постраждали працівники так званого ТЦК.

