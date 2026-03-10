Скандал із секс-відео: співачка Олена Тополя розповіла, як просувається розслідування

Фото з відкритих джерел

Співачка Олена Тополя розповіла, що відбувається з розслідуванням щодо шантажу із секс-відео. За її словами, це проходить не так швидко, як вона б хотіла

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, це досить складна кримінальна справа, яка містить декілька напрямків. Олена Тополя також буде розповідати в соціальних мереджах про хід розслідування з дозволу адвокатів.

"Тому що це завжди цікаво, як це в інших відбувається. Ну і головна мета – це щоб жінки, які проходили або зараз проходять такі випробування, теж розуміли, як їм діяти в таких ситуаціях, куди звертатися", - наголосила артистка.

Олена Тополя також розповіла, що отримує величезну підтримку від рідних, зокрема, від мами. Свою маму вона жартому називає слідчим, бо жінка дуже цікавиться розслідуванням.

Напередодні журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.