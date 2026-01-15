17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
16:55  15 січня
РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 17:11

Тимошенко може вийти під заставу: названа сума

15 січня 2026, 17:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн грн для глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко

Як передає RegioNews, про це заявила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді".

"Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та особисті зобов'язання", – зазначила вона.

Засідання Вищого антикорупційного суду у справі Тимошенко відбудеться 16 січня о 9 годині ранку.

Обшуки та підозра Тимошенко: що відомо

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

