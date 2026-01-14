НАБУ та САП викрили керівника фракції ВР на підкупі – обшуки в "Батьківщині"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

НАБУ і САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував низці нардепів хабарі за голосування у парламенті

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Антикорупційні органи не називають прізвища фігуранта. Водночас джерела "Української правди" в політичних колах повідомляють, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

За інформацією співрозмовників УП, правоохоронці проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина" в Києві на вулиці Турівській.

За даними НАБУ, керівник фракції намагався підкупити депутатів, які не належать до цієї фракції. Нардепи отримували пропозицію неправомірної вигоди за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди). Деталі справи обіцяють оприлюднити згодом.

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що йдеться саме про Юлію Тимошенко.

"Таки Юлія Тимошенко. Вела перемови з декількома депутатами про перехід у фракцію Батьківщини за грошове винагородження або за неформальне долучення до БЮТ. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ", – заявив нардеп.

Як відомо, у липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який стосувався ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Читайте також: ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП

31 липня Тимошенко була серед небагатьох народних депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів.

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.

Серед фігурантів розслідування також – Юрій "Юзік" Корявченков, який наразі перебуває за кордоном.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє