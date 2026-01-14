Обшуки в "Батьківщині": Тимошенко заявила про політичне замовлення, їй повідомлено підозру – УП

Фото: Facebook/Юлія Тимошенко

Про це повідомляють співрозмовники "Української правди" у політичних колах, передає RegioNews.

Офіційні деталі справи наразі не розголошуються. УП намагалася отримати коментар у прессекретарки Тимошенко Марини Сороки, а також у народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка, однак вони не відповіли на звернення.

У Національному антикорупційному бюро України також відмовилися від коментарів.

Водночас лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила проведення обшуків у партійному офісі та категорично відкинула всі звинувачення. Про це вона написала у своїх соцмережах.

За словами Тимошенко, так звані "невідкладні слідчі дії" тривали всю ніч. Вона стверджує, що понад 30 озброєних осіб без пред’явлення будь-яких процесуальних документів увійшли до приміщення та фактично заблокували роботу офісу.

Тимошенко заявила, що під час обшуків правоохоронці не виявили жодних доказів, натомість вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, задекларовані в офіційній декларації. Вона назвала дії силовиків "грандіозним піар-ходом" і політичним переслідуванням.

Лідерка "Батьківщини" також пов’язала ситуацію з можливою підготовкою до виборів та заявила про спробу "зачистки політичних конкурентів". За її словами, це не перше політичне замовлення проти неї, і вона має намір довести свою правоту.

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося", – наголосила Тимошенко.

Як відомо, увечері 13 січня антикорупційні органи викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці народних депутатів за голосування "за" або "проти"конкретних законопроєктів.

За даними ЗМІ, правоохоронці проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина" в Києві на вулиці Турівській.

У липні 2025 року фракція "Батьківщина" майже в повному складі підтримала законопроєкт №12414, який стосувався ліквідації незалежності НАБУ і САП.

31 липня Тимошенко була серед небагатьох народних депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів.

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.

Серед фігурантів розслідування також – Юрій "Юзік" Корявченков, який наразі перебуває за кордоном.

30 грудня Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Юрію Кісєлю запобіжний захід у вигляді застави. Судове засідання проводили в закритому режимі через таємницю слідства. Сам Юрій Кісєль не визнає провину та заперечує, що отримував хабарі.

