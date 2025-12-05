Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівобленерго.

"Увага! Аварійне відключення електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, о 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів.

"Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють", – додали в Чернігівобленерго.

Як повідомлялось, на Чернігівщині через ворожу атаку на ферму загинула тисяча свиней. Правоохоронці задокументували наслідки ворожих атак.