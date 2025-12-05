08:55  05 грудня
05 грудня 2025, 08:23

Сьогодні планують оголосити нового голову Офісу Президента, – нардеп

05 грудня 2025, 08:23
Фото: ОП
Сьогодні, ймовірно, буде оголошено рішення щодо нового керівника Офісу президента

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Важко, сумно, без потужності…але якось ми прожили вже цілий тиждень без Єрмака. … Сьогодні нового голову ОП оголосять", – написав зазначив він.

Нагадаємо, 4 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу.

