Сьогодні планують оголосити нового голову Офісу Президента, – нардеп
Сьогодні, ймовірно, буде оголошено рішення щодо нового керівника Офісу президента
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
"Важко, сумно, без потужності…але якось ми прожили вже цілий тиждень без Єрмака. … Сьогодні нового голову ОП оголосять", – написав зазначив він.
Нагадаємо, 4 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу.
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
05 грудня 2025, 11:15На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
05 грудня 2025, 10:52У Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими
05 грудня 2025, 10:34У Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр
05 грудня 2025, 10:29Скороход підтвердила обшуки у помешканні: назвала це "тиском на опозицію"
05 грудня 2025, 10:13Атаки по енергетиці України: знеструмлені споживачі в чотирьох областях
05 грудня 2025, 09:59"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
05 грудня 2025, 09:53На Закарпатті митники зупинили ввезення "благодійних" сигарет на 3,5 млн грн
05 грудня 2025, 09:45На Прикарпатті чоловік випав із вікна багатоповерхівки
05 грудня 2025, 09:38Сили ППО вночі знешкодили 80 російських безпілотників: є влучання на 13 локаціях
05 грудня 2025, 09:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »