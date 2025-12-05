У чому різниця між Миколаєм Чудотворцем і Санта Клаусом

Дві постаті, два свята і зовсім різні історії – варто розібратися, кого і коли ми насправді вшановуємо

Фото: Facebook/Православна Церква України

Найперше, різниця в тому, що святий Миколай був реальною історичною особою, живою людиною, святителем, архієпископом Мир Лікійських, який жив в кінці ІІІ – першій половині IV століття.

За своє життя він звершив дуже багато добрих справ: зцілював і допомагав людям, рятував голодуючих і несправедливо засуджених, завжди простягав руку допомоги бідним і нужденним.

Завдяки своїм добрим ділам та милосердю він був прославлений і канонізований Церквою Христовою. І вже багато віків християни мають в особі святого Миколая Чудотворця небесного заступника, скорого помічника, духовного цілителя. День вшанування пам’яті святого – 6 грудня.

Водночас, відомий нам персонаж Санта Клауса – життєрадісний дідусь з мішком подарунків, який подорожує на санях з оленями, є вигаданим, казковим, і походить із західнохристиянської культури. Санта Клаус – різдвяний персонаж, а отже він"приносить подарунки" на Різдво, 25 грудня.

"Народився" персонаж Санти в XIX столітті: вперше був описаний у казці Клемента Кларка Мура у 1823 році. Відомо, що напередодні Різдва викладач східної та грецької літератури в Колумбійському університеті (пізніше – викладач у Нью-Йоркській семінарії) Клемент Кларк Мур вигадав для своїх шістьох дітей віршовану казку, головним персонажем якої був Санта Клаус. У цьому невеликому вірші усміхнений Санта з'являється в ніч перед Різдвом та спускається з мішком через димар в будинок, щоби розкласти в дитячі шкарпетки подарунки дітям. За описом, це був жвавий веселий ельф із круглим животиком, який мав білу, як сніг, бороду та тримав у зубах люльку. Дітлахи викладача впізнали у цьому образі їхнього хатнього помічника – веселого дідуся-голландця.

Дослідники вважають, що саме переселенці-голландці могли принести образ Санта Клауса до Америки, адже на батьківщині вони відзначали свято Сінтер Клаас 6 грудня, якого зображували в образі поважного літнього чоловіка з сивим волоссям та довгою бородою, одягненим у довгу червону накидку, червону митру та часто – верхи на білому коні.

До речі, перше зображення Санта Клауса побачило світ у 1860 році під авторством карикатуриста Томаса Наста. Він зобразив Санту товстим, старим, бородатим, в окулярах, червоному ковпаку і з люлькою в роті. А вже в 1931 відома нині на весь світ компанія газованого безалкогольного напою "доопрацювала" образ Санти та популяризувала його з комерційною метою.

Причому, той образ був "списаний" з цілком реальної людини – друга і сусіда художника компанії. Теперішній міжнародний Санта Клаус – це веселий дідусь з білою бородою та з червоним капелюхом, який літає в повітрі на санях, запряжених оленями. Він "приносить" подарунки в ніч на Різдво, пробираючись через димар і залишаючи їх під ялинкою або в шкарпетках, розвішаних над каміном.

Тож різниця між святим Миколаєм Чудотворцем та Санта Клаусом є, і вона суттєва. Святкуйте на здоров'я, розуміючи, що саме і коли ви святкуєте, а також – від кого приносите подарунки дітям : )