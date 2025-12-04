12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
04 грудня 2025, 14:54

Європейські лідери закликали Зеленського до обережності, звинувативши США у "зраді" України та Європи

04 грудня 2025, 14:54
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні. США зрадили Україну та Європу

Про це йдеться у стенограмі телефонної розмови між президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, генсеком НАТО та президентом Зеленським, передає RegioNews із посиланням на Der Spiegel.

За даними видання, Макрон попередив, що Вашингтон може втрутитися у питання територій, не давши Україні гарантій безпеки, назвавши це "зрадою".

Тим часом Мерц заявив, що США "грають у свої ігри" і з Європою, і з Києвом.

Президент Фінляндії Стубб додав, що "не можна залишати Зеленського віч-на-віч" з Кушнером і Віткоффом.

Рютте підтримав колег і наголосив на необхідності захисту українського лідера.

Як повідомлялось, Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі. Вона запланована на четвер, 4 грудня.

Україна США ЄС політика Володимир Зеленський
